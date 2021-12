Limonta Costa Masnaga, contro le Lupe con l'obiettivo interrompere la serie negativa

La Limonta Costa Masnaga ed il Fila San Martino di Lupari saranno le ultime formazioni a scendere sul parquet per la decima giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile. La scelta è dettata da esigenze televisive, la gara, infatti, sarà in posticipo perché trasmessa in diretta ed in chiaro su LBF TV.



Ad affrontarsi nel match del Palazzetto comunale di Via Verdi due squadre con una filosofia di gioco molto simile, fatta di velocità e letture. Due squadre peraltro molto ben allenate. Le lecchesi arrivano alla sfida con le Lupe con la consapevolezza che i risultati dipendono solo da loro stesse.

La conferma arriva dal fatto che, anche contro le campionesse d'Italia della Umana Reyer Venezia, hanno combattuto a pari livello per tre quarti di partita. L'obiettivo, nemmeno troppo nascosto, è quello di interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive iniziata lo scorso 6 novembre a Moncalieri.



A pararsi sul percorso della Limonta, come detto, ci sarò la formazione veneta condotta da Coach Serventi. Una formazione che può contare sulle due statunitensi Shae Kelley e Chelasea Mitchell a cui si aggiungono le italiane Ilaria Milazzo e Francesca Russo, Marcella Filippi e la giovane Silvia Pastrello, in netta crescita.



In casa Costa Masnaga da segnalare le non ottimali condizioni di Jessica Jackson, alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro mentre Matilde Villa, dopo lo spavento generale di domenica scorsa, sarà rgolarmente della partita. Appuntamento per domenica 12 dicembre, palla a due alle ore 19:00