Serie A2 femminile, il Limonta Costa Masnaga passa facilmente sulla PosaClima Ponzano

Nel posticipo del Girone Nord del Campionato di Serie A2 di basket femminile il Limonta Costa Masnaga si prende la vittoria, netta, sulla Posaclima Ponzano.

Sfida a senso unico in terra masnaghese: la squadra di coach Seletti in attacco è costante e efficace, guidata dalle giocate di Eleonora Villa, autrice di 18 punti, e dalla sostanza di giocatrici come Brossmann, ancora in doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi; per Costa in doppia cifra anche Tibè, Osazuwa e Allievi.

Per Ponzano le più positive sono Favaretto e Valli, rispettivamente 19 e 12 punti in uscita dalla panchina: biancoverdi sconfitte per 82-68.

La partita - Pellegrini apre la sfida con una prodezza allo scadere dei 24’’, Brossmann risponde al mini parziale della Posaclima e Allievi impatta sul 4 a 4 dalla lunetta. Villa con un suo parziale personale di 5 punti porta Costa sul 9 a 4 e coach Gambarotto chiama il primo timeout del match. Con tutto il roster finalmente a disposizione, nei primi 6 minuti la formazione di Ponzano ha già ruotato in tutti i ruoli.

Pellegrini risponde ad Allievi e per ora si prende la leadership in termini di punti (6 punti nei primi 7 minuti). Costa prova a scappare con Fietta, Valli dalla lunetta fa 2 su 2 e tiene in corsa la formazione veneta. Botta e risposta tra le due squadre con Osazuwa e una strepitosa Valli (12 punti in 11 minuti).

Emozioni biancoverdi per il ritorno in campo di Pertile che dopo 3 mesi torna a calcare il parquet. Villaruel per il +10 Limonta ma Valli dai 6.75 mette a segno il suo settimo punto della serata, Osazuwa da sola in area ne mette altre due ma Favaretto chiude il quarto con un layup per il 22 a 15.

SECONDO QUARTO | 45-28 A un’implacabile Osazuwa risponde Favaretto con una tripla. Ancora Laura Valli dalla lunga distanza per il -5 Posaclima con un parziale di 2-6 in apertura di quarto. Valli leader del match con 12 punti, l’ex Brescia batte il difensore e appoggia a canestro il -3 Ponzano (26-23).

Coach Seletti ferma il match e Brossmann al ritorno in campo ne piazza due importanti per il +6 Limonta. Ancora Patricia Brossmann e Ponzano si ritrova sotto di 10 lunghezze. Bianchi risponde alle difficoltà della formazione di coach Gambarotto iscrivendosi a referto con un tiro dai 6.75.

Villa e Brossmann però dimostrano una volta di più la loro classe: Lomonta vola sul +17. Varaldi trova i primi due della sua partita, ma Osazuwa (10 a metà gara) domina nel pitturato e la seconda frazione si chiude 45 a 28 Costa Masnaga.

Si riparte e Tibè buca una distratta difesa della Posaclima, Villa con un 2+1 incrementa e Brissman la imita per un 8-0 shock. Favaretto, la migliore per coach Gambarotto, ci prova con quattro punti ricucendo il divario che resta però di 23 lunghezze.

Le 13 palle perse, di cui 4 in questo quarto, sono sanguinose, e portano a Costa un bottino proprio di 23 punti. Altri 2 di Tibè e di Villa danno alla formazione di coach Seletti ben 29 punti di vantaggio (61-32). Segna solo Favaretto: l’ex Treviso e Marghera mette a referto 6 punti, tutti quelli di Ponzano.

Il parzialone di 22 a 6 viene fermato da Bianchi che sfrutta un illuminante assist della solita Favaretto. Posaclima che chiude il quarto con un 2 su 2 di Favaretto e con un canestro dal pitturato di Mioni. 69 a 40 è il punteggio a fine terza frazione.

Bernardi apre il quarto con un recupero e un contropiede, ma Pellegrini da 3 e Mioni da 2 dimostrano che la Posaclima è viva. Osazuwa però continua a fare la voce grossa contro la difesa biancoverde. Varaldi da seconda opportunità e Gobbo da dentro il pitturato firmano il -21 Ponzano.

Primi quattro punti anche di Tivenius e il parziale di 4 a 11 costringe coach Seletti al timeout. Gobbo dopo due viaggi in lunetta di Allievi trova il canestro dal campo. Di orgoglio la Posaclima ci prova: Favaretto dopo una stoppata di Varaldi mette a segno il suo quindicesimo punto della sua partita.

Ancora Tivenius da assist di Favaretto e poi ancora Francesca per il clamoroso -15. Allievi però torna a segnare e spegne le già flebili speranze di Ponzano. La seconda giornata di ritorni si chiude sul 82 a 68.

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga - Posaclima Ponzano 82 - 68 (22-15, 45-28, 69-40, 82-68)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 4 (2/5, 0/1), Rotta, Osazuwa 12 (5/9 da 2), Caloro* 7 (2/4, 0/4), Villa E.* 18 (5/9, 1/6), Gorini, Villarruel 3 (0/2, 1/4), Allievi* 11 (3/6 da 2), Bernardi 4 (1/2 da 2), Tibè* 10 (4/12 da 2), Brossmann* 13 (3/8, 1/2) Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 25/57 - Tiri da 3: 3/18 - Tiri Liberi: 23/28 - Rimbalzi: 48 19+29 (Brossmann 11) - Assist: 19 (Caloro 5) - Palle Recuperate: 14 (Caloro 5) - Palle Perse: 11 (Caloro 2)

POSACLIMA PONZANO: Bianchi 5 (1/4, 1/4), Tivenius* 10 (4/7 da 2), Mioni 4 (2/2 da 2), Iuliano*, Rosar NE, Gobbo* 4 (2/4, 0/1), Favaretto 19 (6/9, 1/2), Varaldi* 5 (2/2, 0/6), Valli 12 (2/5, 2/2), Pellegrini* 9 (3/6, 1/5), Pertile Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 22/43 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 41 11+30 (Tivenius 13) - Assist: 20 (Bianchi 6) - Palle Recuperate: 7 (Favaretto 2) - Palle Perse: 21 (Iuliano 5)

Arbitri: Sironi M., Maino G.