Basket, Serie A2 femminile: terza vittoria consecutiva nel 2023 per il Limonta Costa Masnaga

Squadra in casa

Squadra in casa San Giorgio Mantova

Nel sabato del Girone Nord del Campionato di Serie A2 di baske femminile arrivano conferme dalle principali protagoniste in zona Playoff, a partire dal Limonta Costa Masnaga

La ragazze di Coach Seletti piazzano una chiara vittoria, 51-68 il finale, sul parquet della San Giorgio MantovAgricoltura.

Match in equilibrio solo nella prima frazione, poi le ospiti dilagano in maniera esponenziale chiudendo rispettivamente sul +10, +20 il secondo ed il terzo parziale. Nell'ultima frazione Mantova accorcia leggermente il divario chiudendo sul -17.

Per il Limonta Costa Masnaga molto bene Fietta che dalla panchina piazza 14 punti, mentre Brossmann è la miglior marcatrice con 16 punti e 8 rimbalzi; per la San Giorgio Mantova 13 punti di Llorente, e 12 per Orazzo.

Il tabellino di San Giorgio MantovAgricoltura - Limonta Costa Masnaga 51 - 68 (17-16, 22-32, 31-51, 51-68)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Dell'Olio V.* 4 (2/2, 0/2), Llorente* 13 (5/7 da 2), Togliani* 4 (2/3, 0/1), Petronio, Buelloni, Bevolo, Bernardoni 4 (2/5 da 2), Ndiaye, Bottazzi* 6 (2/5 da 3), Labanca 8 (3/5, 0/1), Orazzo* 12 (3/9, 0/1), Silocchi NE Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 17/34 - Tiri da 3: 2/12 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 35 7+28 (Llorente 9) - Assist: 8 (Togliani 4) - Palle Recuperate: 4 (Togliani 3) - Palle Perse: 27 (Dell'Olio V. 5) - Cinque Falli: Dell'Olio V.

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 14 (4/10, 2/3), Osazuwa, Caloro* 5 (1/4, 1/5), Villa E.* 2 (1/4, 0/2), Razzoli, Villarruel 13 (3/6, 2/3), Allievi* 10 (3/5, 1/1), Bernardi 6 (2/2, 0/1), Tibè* 2 (1/3, 0/3), Brossmann* 16 (8/13, 0/3) Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 23/47 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 4/7 - Rimbalzi: 34 13+21 (Caloro 9) - Assist: 13 (Villa E. 4) - Palle Recuperate: 15 (Allievi 5) - Palle Perse: 17 (Fietta 6)

Arbitri: Spinello R., Spina S.