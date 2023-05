Serie A2, Costa Masnaga vince anche gara 2 e raggiunge in finale il Sanga Milano

Squadra in casa

Squadra in casa Limonta Costa Masnaga

In Gara 2 del Playoff promozione del Girone Nord del campionato di Serie A2 di Basket femminile la Limonta Costa Masnaga supera ancora una volta l'Autosped Castelnuovo Scrivia tenendola sotto i 50 punti. Lo riferisce l'Ufficio Stampa della Lega Basket femminile in una nota di stampa.

Le masnaghesi, dopo una prima metà equilibrata, prendono le distanze nella seconda parte di gioco, vincono 49-60 e volano in Finale, dove affronteranno il Sanga Milano. Partita ancora una volta da incorniciare per Eleonora Villa, 16 punti, e Brossmann, 11+16; Castelnuovo saluta il campionato, 13 per Gianolla nella sconfitta della squadra di Molino.

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga - Autosped Castelnuovo Scrivia 60 - 49 (16-14, 30-29, 47-38, 60-49)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 10 (3/7, 0/1), Osazuwa 2 (1/3 da 2), Caloro* 6 (3/3, 0/3), Villa* 16 (6/10, 0/5), Gorini NE, Razzoli NE, Villarruel, Allievi* 14 (6/10, 0/1), Bernardi, Tibè* 1 (0/5 da 2), Brossmann* 11 (3/8, 0/1) Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 22/47 - Tiri da 3: 0/11 - Tiri Liberi: 16/26 - Rimbalzi: 44 10+34 (Brossmann 16) - Assist: 15 (Brossmann 5) - Palle Recuperate: 8 (Villa 3) - Palle Perse: 12 (Fietta 3)



AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Marangoni*, Bernetti NE, Premasunac* 8 (4/6 da 2), Rulli 7 (2/6, 1/3), Bonasia* 4 (2/6, 0/7), Leonardi, Baldelli, Gianolla* 13 (5/14, 1/4), Ravelli 7 (0/1, 2/6), Smorto* 10 (2/2, 1/2), Castagna NE, Gatti Allenatore: Molino N.



Tiri da 2: 15/42 - Tiri da 3: 5/27 - Tiri Liberi: 4/8 - Rimbalzi: 44 16+28 (Premasunac 15) - Assist: 12 (Marangoni 3) - Palle Recuperate: 7 (Marangoni 2) - Palle Perse: 17 (Rulli 3) - Cinque Falli: Smorto

Arbitri: Rezzoagli L., Mammola T.