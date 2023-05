Serie A2 femminile, Pantere pazzesche: battono Castelnuovo Scrivia e vanno sull'1-0

Successo a sorpresa, per il margine davvero elevato, addirittura 49-68 il finale, quello delle Pantere del Limonta Costa Masnaga sull'Autosped Castelnuovo Scrivia in gara 1 della semifinale playoff del Girone Nord.

Sull'ostico campo di Voghera, le ragazze di Coach Seletti partono forte, 3-16 il parziale in avvio, e non si guardano più indietro, gestendo la partita contro una Castelnuovo decisamente in serata no. Alcuni dati certificano alla perfezione la situazione, 28% dal campo, Gianolla la migliore con 15 ma anche 6/19 al tiro.

Eccellente, di contro, la prestazione delle masnaghesi guidate dal talento di Eleonora Villa, 21 punti per lei. Meno precisa, ma solida sotto le plance, Brossmann, 11+15, mentre Allievi mette 11 punti e 5 assist.

Il tabellino di Autosped Castelnuovo Scrivia - Limonta Costa Masnaga 49 - 68 (11-22, 24-40, 37-56, 49-68)



AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Marangoni* 7 (1/5, 1/4), Bernetti NE, Premasunac* 7 (3/7 da 2), Rulli 2 (1/3, 0/1), Bonasia* 4 (2/6, 0/4), Leonardi* 3 (1/2 da 3), Baldelli 7 (2/4 da 3), Gianolla* 15 (3/8, 3/11), Ravelli, Smorto 4 (2/5, 0/1), Castagna NE, Gatti Allenatore: Molino N.



Tiri da 2: 12/37 - Tiri da 3: 7/30 - Tiri Liberi: 4/8 - Rimbalzi: 44 16+28 (Premasunac 14) - Assist: 14 (Marangoni 3) - Palle Recuperate: 6 (Rulli 2) - Palle Perse: 14 (Rulli 4)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 2 (1/6, 0/2), Osazuwa, Caloro* 7 (1/4, 1/3), Villa E.* 21 (4/9, 4/6), Gorini, Villarruel, Allievi* 11 (3/5, 0/3), Bernardi 6 (2/3, 0/1), Tibè* 10 (5/7 da 2), Brossmann* 11 (3/7, 0/3) Allenatore: Seletti P.



Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 5/18 - Tiri Liberi: 15/21 - Rimbalzi: 44 10+34 (Brossmann 15) - Assist: 17 (Caloro 6) - Palle Recuperate: 10 (Caloro 3) - Palle Perse: 11 (Brossmann 4)



Arbitri: Bastianel G., Bortolotto G.