La Limonta Costa Masnaga chiude il roster: ecco Elena Fietta

L'ultima tessera del puzzle del roster masnaghese va al suo posto e completa l'opera. Come riferisce una nota dell'Ufficio Stampa della Basket Costa la playmaker classe 1995 Elena Fietta ha firmato l'accordo che la lega al Club di Via Verdi.

Elena Fietta è originaria di Bassano del Grappa, ha calcato i parquet delle 2 squadre più prestigiose del Veneto, prima indossando la maglia di Vicenza in A2, poi quella di San Martino di Lupari, con cui ha conquistato una bellissima promozione in A1 nel 2018 ed in cui é rimasta per ben altre 3 stagioni.

Giocatrice concreta e solida, Elena va a completare ed arricchire il roster delle lecchesi, alzando ulteriormente il livello della squadra.

Nella stagione appena conclusa, la regista veneta ha indossato la maglia dell'Allianz Geas Sesto San Giovanni, in cui é arrivata a Novembre, dopo aver iniziato la stagione a Vicenza (A2). Avversaria di mille battaglie, ora porterà la sua contagiosa energia sul parquet di via Verdi.