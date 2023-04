Serie A2, Costa Masnaga si prende il derby e il terzo posto finale

Ultimo turno della Regular Season per il Girone Nord del Campionato di Serie A2 di basket femminile. Un turno risolutivo per la classifica finale, per gli accoppiamenti del Playoff e Playout.

Obiettivi opposti per le due compagini in campo alla Palestra Comunale di Costa Masnaga, la Limonta e la Dimensione Bagno Carugate. Due formazioni a caccia del terzo posto finale in griglia playoff e il nono posto, l'ultimo utile per evitare il playout

Finisce con il successo della Limonta Costa Masnaga, 74-56 il finale, un successo che non porta ulteriori benefici alle masnaghesi, che confermano il terzo posto. La sconfitta invece costringe Carugate a scivolare al decimo posto e a doversi giocare la permanenza nella categoria con la Interlocks Velcofin AS Vicenza, ma con il vantaggio del fattore campo.

Decisivi alla fine della vittoria finale il 22+14 di Brossmann per la squadra di casa, per Carugate 24 punti complessivi da Morra e Belosevic che non mitigano la delusione. Carugate, come detto, scivola nel playout le padrone ci casa pescano la Ecodent Alpo.

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga - Dimensione Bagno Carugate 74 - 56 (19-7, 41-29, 65-45, 74-56)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 5 (1/3, 0/3), Osazuwa 8 (4/8 da 2), Caloro* 1 (0/2, 0/2), Villa E.* 6 (3/5, 0/2), Gorini, Razzoli, Piatti 1 (0/1, 0/1), Villarruel 14 (4/6, 2/5), Allievi* 8 (2/5, 0/1), Bernardi 1 (0/5, 0/2), Tibè* 8 (4/8 da 2), Brossmann* 22 (6/7, 2/4) Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 24/51 - Tiri da 3: 4/20 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 55 21+34 (Brossmann 14) - Assist: 24 (Tibè 7) - Palle Recuperate: 10 (Fietta 2) - Palle Perse: 19 (Fietta 5)



DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Morra* 11 (5/10, 0/3), Belosevic* 13 (6/8, 0/4), Usuelli 5 (2/5 da 2), Diotti* 9 (3/8, 1/3), Osmetti, Cassani 3 (0/3, 1/2), Andreone, Nespoli* 4 (0/4, 1/3), Faroni, Baiardo* 9 (3/9 da 3), Angelini 2 (1/2 da 2), Marino NE Allenatore: Brambilla A.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 4/7 - Rimbalzi: 29 7+22 (Belosevic 12) - Assist: 16 (Belosevic 6) - Palle Recuperate: 11 (Baiardo 3) - Palle Perse: 16 (Baiardo 4)



Arbitri: Ferrero Regis M., Giovagnini F.