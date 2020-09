Arrampicata: Beatrice Colli bronzo tricolore nella disciplina Speed

Vicecampionessa assoluta in carica e campionessa giovanile, Beatrice Colli si è piazzata terza al campionato Italiano Speed 2020 a Mezzolombardo, sabato 26 settembre, perdendo una fantastica semifinale (tutta da vedere nel video sotto) per 8 centesimi contro la poi campionessa, Anna Calanca, che già l'anno scorso l'aveva preceduta ( ma allora nettamente) nella finalissima.

Beatrice è l'unica non specialista Speed competitiva, ricordando che è anche nazionale giovanile Boulder e Lead, e capace di 8b in falesia. Ottimo anche l'esordio di Juri Villa in una gara senior di Speed, con il suo personale, 9"47, e l'ufficiale inserimento nella nazionale Giovanile 2021 di Speed.

Ecellente per i Ragni anche il rientro ad alti livelli in questa specialità di Samuele Bonfanti, tre anni fa campione italiano Under 14 e finalmente a suo agio sulla via Senior, con un 13° posto finale che solo un mese fa sarebbe stato assolutamente impronosticabile.

«Serve una struttura ufficiale»

Per i Ragni essere così competitivi nella Speed, disciplina olimpica, è un miracolo inspiegabile per i tecnici di tutta Italia, in quanto sono gli unici atleti a non avere a disposizione una struttura ufficiale. «Beatrice ha potuto effettuare solo cinque allenamenti sulla via ufficiale in tutta l'Estate a Milano, mentre le rivali fanno tre o quattro sedute alla settimana - hanno spiegato - In previsione di Parigi 2024 e delle Coppe del Mondo 2021, e con altri due atleti di livello assoluto, sarebbe proprio il caso che la città si dotasse di una struttura ufficiale».