Beatrice Colli è ancora la più forte d'Italia nello Speed: titolo confermato

Nuova affermazione per Beatrice Colli. La forte arrampicatrice di Colico si è confermata campionessa italiana senior durante il fine settimana: domenica ad Arco di Trento la giovane ha vinto ancora il tricolore, bissando la doppietta del 2021; in quell'occasione, come oggi, riuscì a completare la doppietta tra titolo mondiale giovanile e titolo italiano assoluto Speed. In aggiunta non vanno dimenticate le sei finali su sei di Coppa del Mondo, oltre ai podi italiani e internazionali nella categoria Boulder. Solo tre settimane fa era giunta ottava nel campionato italiano Boulder, mancando di un soffio la finale a 6.

“Beatrice si allena all'interno della Palestra dei Ragni e sulla nuova struttura Speed del Politecnico di Lecco, completando la preparazione con i frequenti viaggi verso Milano. Sono on line molti dei suoi durissimi allenamenti, anche con i pesi, come in questo video internazionale”, ricorda l'allenatore Fabio Palma.