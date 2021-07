Arrampicata. Grande prestazione di Beatrice Colli: sua la prima gara in Coppa Italia Speed

Altra grande prova di Beatrice Colli, giovane atleta dei Ragni di Lecco. Durante il fine settimana, a Mezzolombardo, la colichese allenata da Fabio Palma ha vinto la sua prima gara di Coppa Italia assoluta Speed (terza prova del 2021), vincendo la finale con il fantastico tempo di 8"82, a soli 4 centesimi di secondo dal suo recente primato italiano

Beatrice era reduce da una settimana di allenamenti in Francia in Boulder e falesia, ma evidentemente non ha subito la stanchezza che avvertiva pesantemente durante le qualifiche.

Il documentario

Nel frattempo è stata pubblicata la terza puntata della serie reality che segue il percorso fatto durante quest'anno: allenamenti, sconfitte, ma anche grandiose soddisfazioni.