Ennesimo capolavoro di Beatrice Colli: secondo posto in Coppa Italia Boulder

Momento storico per i Ragni Lecco: Beatrice Colli domenica scorsa a Prato ha colto un esaltante secondo posto in Coppa Italia di arrampicata nella specialità Boulder.

Pur essendo per la Federazione un prospetto olimpico nello Speed, a soli sette giorni di distanza dal suo primato personale di 7"69 in Speed Beatrice ha raggiunto la sua prima finale senior di coppa Italia Boulder, e poi ha addirittura conquistato il secondo posto, lasciandosi alle spalle nomi di alto livello come Rogora, D'Aziano e Tesio.

"Sembrava tutto così lontano"

"Non so come sia potuto succedere, sembrava tutto così lontano e inavvicinabile nonostante il duro allenamento, invece eccomi sul podio appena sotto la mia migliore e più forte amica del mondo Camilla Moroni e appena sopra una ragazza che io ho sempre stimato e ammirato, Irina D'Aziano - ha commentato Beatrice Colli sui social - Non potrebbe andare meglio di così, massi fantastici, vibrazioni fantastiche, personale adorabile, amici fantastici".