«Da non vincere nulla a campionessa di arrampicata»: EpicTV racconta Beatrice Colli, talento Made in Lecco

«From winning nothing to climbing champion», «da non vincere nulla a campionessa di arrampicata». E' il titolo del video diffuso da EpicTv, piattaforma internazionale, sulla prima parte di carriera di Beatrice Colli, sedicenne (di ottobre 2004) e talentuosissima arrampicatrice di Colico in forza ai Ragni di Lecco che ha già ottenuto prestigiose vittorie in competizioni italiane e internazionali, oltre che atleta della nazionale italiana giovanile da due anni.

Realizzato durante la pandemia della scorsa primavera da Yuri Palma, con il supporto di Camp, su sua idea e soggetto, traccia la storia di un giovane talento che sogna i traguardi più prestigiosi e che si allena all'interno della palestra di via Carlo Mauri. Pur senza la struttura Speed, Beatrice è già stata incredibilmente seconda e terza nel Campionato italiano assoluto, unica non specialista, ed è anche Nazionale Boulder. Su roccia ha salito due 8b.

Ma è la sua storia il cuore del cortometraggio, dove non mancano anche i ricordi di sconfitte brucianti.