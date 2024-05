Beatrice Colli firma il nuovo record Speed. E punta le Olimpiadi

Beatrice Colli non smette di crescere. Sabato 11 maggio, poche ore prima di partire per Shangai dove - fra venerdì e sabato - si disputerà la prima delle due prove di qualifiche olimpiche, la forte atleta lecchese ha stabilito il nuovo record italiano della specialità Speed durante la Coppa Italia, firmando uno spettacolare 6"88 e ritoccando quel 6"90 del 2023 già avvicinato tre volte durante la stagione in corso.

“Gara durissima per il caldo improvviso e assenza di aria condizionata, con quasi collasso di Beatrice nella finalissima. Negli ultimi metri, mentre era allo stesso ritmo del record di cinque minuti prima, ha praticamente avuto un colpo di calore”, spiega l'allenatore Fabio Palma. Era la terza tappa di Coppa Italia 2024, e per Beatrice, triplice campionessa italiana Speed e vincitrice anche della Coppa Italia 2023, si tratta della seconda vittoria su tre.

“Chiaramente l'obiettivo primario è quell'Olimpiade, per cui il CIO ha assegnato alla Speed solo 14 posti, 8 nella realtà dovendo togliere i posti dei campioni dei vari continenti”, chiude Palma.