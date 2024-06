Per Beatrice Colli la felicità è a Budapest. La forte atleta lecchese cresciuta nella squadra Ragni di Lecco, in forza alle Fiamme Oro ormai da qualche anno, ha abbracciato un destino che l'era stato cucito addosso: ad agosto sarà a Parigi per gareggiare alle Olimpiadi, confermando così di avere tutte le carte in regola per qualificarsi all'appuntamento a cinque cerchi. La grande notizia è arrivata nella serata di sabato 22 giugno: impegnata nelle Olympic Qualifier Series, Beatrice si è fermata agli ottavi ma ha ripreso il proprio cammino vedendosela con le migliori atlete non ancora qualificate, portandosi a casa il pass per la capitale francese.

La specialità di riferimento è, ovviamente, la Speed: al suo fianco l'immancabile Fabio Palma, che l'ha cresciuta in palestra tra ore, ore di duro allenamento e un percorso che sin da subito si è mostrato come decisamente promettente. Al solito, a fianco del talento è stato necessario mettere la costanza nel lavoro per riuscire a tagliare un traguardo prestigioso. I lecchesi torneranno a guardare alle competizioni con un po' di pathos in più, come non di rado è capitato nella storia delle Olimpiadi.