Beatrice Colli stratosferica: frantumato il record italiano nello Speed

Beatrice Colli, come dicono gli americani, è decisamente "on fire". La campionessa lecchese dei Ragni Lecco ha colto un sesto posto in Coppa del mondo, unica minorenne a centrare questo obiettivo, stabilendo il record italiano di Speed, anzi frantumandolo ben due volte.

Per la 17enne sono stati 25 giorni di fuoco: tre continenti con tre gare di Coppa del Mondo, una quarta liceo da finire, un viaggio a Roma per un bando con l'obiettivo e l'auspicio di diventare professionista.

"Mai un solo giorno di allenamento saltato, quando dopo 18 ore di viaggio via Bahrein dalla Corea e tre verifiche da preparare per tre giorni, proprio non ce l'ha fatta ad allenarsi - racconta il suo allenatore e mentore, Fabio Palma - Per il resto, jet lag o meno, Beatrice non ha mai mollato il colpo".

"Voglio entrare nelle prime quattro"

Il messaggio di Beatrice era stato chiaro alla vigilia: "Voglio entrare nelle prime quattro" aveva detto, una dichiarazione che sembrava totalmente ottimista per l'unica minorenne del circuito. Ed è arrivato il record italiano, 7"40 dopo un 7"50 e 7"60 raggiunti in qualifica.

Ora Beatrice Colli ha 10 giorni di tempo per la Coppa del mondo specialità Boulder di Bressanone, per cui è stata meritatamente convocata. "A Seul e Salt Lake City non è riuscita per logistica ad allenarsi in Boulder più di due volte - prosegue Palma - Quindi praticamente dal secondo posto nella gara europea di Soure U20 non ha più fatto Boulder. Ma sarà comunque utile per la sua crescita. Senza dimenticare per un momento che 'voglio arrivare fra le prime 4'... ".