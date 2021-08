Calcio Lecco-"Bione", un altro caso: tre squadre lasciate fuori, il centro è chiuso per ferie

Riesplode il caso "Bione" in casa Calcio Lecco 1912. Lunedì 16 agosto le squadre Under 15, Under 16 e Under 17 della società bluceleste avrebbero dovuto muovere i primi passi all’interno della stagione sportiva 2021/2022. L’appuntamento era fissato al centro sportivo di via Buozzi, ma le compagini hanno avuto una pessima sorpresa non appena arrivate: cancelli chiusi e obbligo di spostarsi al “Rigamonti-Ceppi” all’ultimo momento, con relativo scoramento (leggasi incazzatura) per una situazione che continua a essere quantomeno farraginosa. Ok, fino a lunedì 23 agosto l’impianto sarà chiuso per ferie, ma la data d’inizio dell’attività delle squadre giovanili blucelesti è nota, anche a noi, da almeno un mese. Un problema che va ad aggiungersi alla discussione, già dai toni tesi, sulle tariffe (50mila euro all’anno) annuali; e il rischio di un’esodo verso altre zone della Lombardia si fa concreto.

«Lecco cacciato dal “Bione”»

«Nessun passo avanti, anzi si torna sempre indietro. Ieri, come a marzo, le giovanili blucelesti (Under 15/16/17) sono state messe alla porta del Centro Sportivo comunale – denuncia Filippo Boscagli, consigliere comunale -. L’ennesima puntata della Soap Opera del Bione. Tra tariffe aumentate per un un servizio spesso indecoroso, manutenzione discutibile (le docce direttamente dal soffitto quando piove…), lavori che non decollano e anni ed anni di mancati investimenti. Le tre parti in causa (Comune, Gestore, Calcio Lecco) che sembravano aver trovato una quadra, tra comunicati stampa e foto di rito ora si mettono alla porta. Come già detto dopo le Olimpiadi, questa deve essere l’ora della responsabilità, il momento di investire sull’educazione dei ragazzi attraverso lo Sport. Che ragazzi, e famiglie, da Lecco e Sondrio si allenino a Milano o chissà dove è l’esatto opposto di un impegno per loro. Non possiamo che rinnovare l’appello a tutti di sedersi di nuovo intorno a un tavolo e risolvere definitivamente la situazione facendo ognuno un passo avanti per i nostri ragazzi prima di ogni cosa».