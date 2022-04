Calcio a 5, i Saints Pagnano ottengono la salvezza in Serie A2

Un'altra salvezza in Serie A2 per i Saints Pagnano. La squadra di mister Danilo Lemma conquistano la permanenza in categoria per il terzo anno consecutivo, questa volta con due giornate di anticipo rispetto alla conclusione della stagione regolare.

I Sainti (sul "neutro" di Rogeno per la continua indisponibilità del palazzetto di Merate) battono 4-2 l'Aosta e guadagnano così l'aritmetica salvezza in Serie A2.

Zaninetti sblocca il risultato al 2', poi Milani raddoppia. Gli ospiti accorciano con Zatsuga ma a inizio ripresa Mauri e poi ancora Zaninetti siglano il poker. Lo stesso Zatsuga realizza il secondo gol aostano a fissare il punteggio. Con 7 punti di vantaggio proprio sull'Aosta, i brianzoli sono irraggiungibili quando mancano solo due giornate al termine della stagione regolare.

Lecco: rimandato l'ingresso nei play-off

Amara trasferta in terra vicentina invece per il Lecco C5. Nell'11^ giornata di ritorno, mister Pablo Parrilla e i suoi ragazzi perdono 7-3 in casa dell'Arzignano e rimandano l'appuntamento con la conquista dei play-off del girone A di A2. Gara che a un certo punto sembrava indirizzata a favore dei blucelesti, bravi a portarsi in avanti 3-2 dopo essere stati due volte in svantaggio, ma che, nonostante gli avversari avessero raggiunto il 6° fallo, non si è riusciti a concludere con un risultato positivo. In rete per il Lecco Sanchez e due volte Hartingh.