Il Lecco scrive una pagina di storia e schianta il Como nel derby

Il Lecco scrive la storia e batte il Como 3-0 nel derby. Al Sinigaglia la formazione di Gaetano D'Agostino si conferma tra le più forti e attrezzate del girone A di Serie C, forse in assoluto la più completa, con una rosa lunga e profonda e una maturità da vera "big".

Il vantaggio al 23': Capogna scodella al centro in area, e dal limite dell’area piccola mette in mezzo per Mangni che arriva - di testa - puntuale all’appuntamento con il gol, il secondo stagionale dopo Livorno.

Alla mezz'ora il raddoppio: cross dalla destra di Nesta e Capogna in acrobazia realizza il gol del 2-0. Il Lecco ne ha di più, domina la partita e chiude i conti al 51′: discesa a sinistra di Giudici su veloce ripartenza, cross in mezzo e Capogna è lestissimo a intervenire sul secondo palo, perso da Toninelli, a schiacciare di testa e insaccare per il 3-0.

Nel finale il Como colpisce una traversa ma sono ancora i blucelesti a sfiorare più volte la segnatura. Finisce con un successo sonante contro i "cugini" a cent'anni esatti dalla prima sfida tra le due società (fu un'amichevole), vittoria nel derby in trasferta che mancava dal 1997 (l'era Cadregari).

I blucelesti volano a 10 punti in classifica ed è primato. Ma il campionato è solo all'inizio e le premesse per una stagione di altissimo livello per la compagine di patron Paolo Di Nunno sono nitide.