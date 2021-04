Calcio Lecco: sprint finale di campionato con la testa già proiettata ai play-off

La Calcio Lecco pensa a chiudere bene il campionato, per concentrarsi poi sui play-off. La squadra bluceleste l'11 aprile non è scesa in campo per l'atteso bigmatch a Vercelli, a causa di un focolaio covid che ha colpito la compagine piemontese. Il recupero della sfida, valida per la 35^ giornata del girone A di Serie C, si disputerà mercoledì 21 aprile alle ore 15.

La Lega Pro ha diramato il calendario delle ultime tre giornate di stagione regolare: stop a eventuali anticipi e a ulteriori turni infrasettimanali, il Lecco di mister Gaetano D'Agostino scenderà in campo sempre alla domenica (con fischio d'inizio alle 15). Il 18 aprile i blucelesti affronteranno l'Olbia in casa, quindi il 25 aprile la Lucchese in Toscana, per chiudere alla 38^ con l'Albinoleffe il 2 maggio.

Al termine del campionato, spazio ai play-off. Il Lecco affronterà gli spareggi promozione per la prima volta nella sua storia, resta soltanto da stabilire in quale posizione chiuderà, dalla terza alla nona. Le prime due sono infatti ormai pressoché irraggiungibili, la terza è legata indissolubilmente a una vittoria nello scontro diretto di Vercelli (e nelle restanti tre sfide). La decima squadra in classifica, il Novara, non può più superare i blucelesti.