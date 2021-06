Calcio, nasce il Lecco femminile: disputerà il campionato di Promozione

Gradevole novità in casa bluceleste, dove appeso alla porta c'è idealmente un fiocco rosa per la nascita della prima squadra femminile del Lecco. La formazione parteciperà al campionato 2021/22 di Promozione e sarà allenata da Monica Iustoni.

«Dopo tre anni di settore giovanile femminile, in cui siamo riusciti a formare tutte le categorie, abbiamo deciso di proseguire il nostro progetto con la nascita di una prima squadra, così da completare un naturale percorso per le nostre atlete - afferma il responsabile della sezione Femminile, Giovanni Dossi - La prima squadra sarà un'importante occasione di vetrina per il calcio femminile nella nostra città, infatti con essa stiamo sviluppando un movimento che è in forte crescita nel panorama nazionale. Sarà l'occasione per confermare la validità del nostro progetto e affermare la nostra crescita iniziata tre anni fa. La guida tecnica che abbiamo scelto per la squadra è Monica Iustoni, figura di riferimento da anni del calcio femminile nel panorama lecchese, la sua preparazione tecnica e il suo carisma saranno qualità fondamentali per sviluppare il nostro progetto».

Maiolo: «Grazie alla famiglia Di Nunno»

«Si tratta di un nuovo capitolo fondamentale per la Calcio Lecco 1912 e il ringraziamento va alla Famiglia Di Nunno che sta investendo molto sia a livello di settore giovanile sia nel calcio femminile - commenta il direttore generale Angelo Maiolo - La loro fiducia sarà uno stimolo per continuare a crescere e lavorare nella giusta direzione. Non possiamo che essere orgogliosi di poter aggiungere al nostro movimento rosa anche la prima squadra. Stiamo facendo un bellissimo percorso di crescita e speriamo di poter iniziare presto a toglierci importanti risultati sportivi anche nel femminile».