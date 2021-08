Calcio Lecco pronta a ripartire. In Coppa c'è l'Albinoleffe, in campionato la Pro Vercelli

Il precampionato è in corso, ma a breve sarà tempo di fare sul serio. Partirà da Vercelli il campionato 2021/2022 della Calcio Lecco 1912. La Lega Pro ha reso noti i vari accoppiamenti dopo aver definito, nel corso della mattinata, la composizione dei tre gironi di terza serie: i blucelesti saranno di scena sul campo piemontese domenica 29 agosto, mentre il 5 settembre ci sarà il primo match della stagione al “Rigamonti-Ceppi”; in questo caso sarà il Legnago Salus a sfidare la squadra di mister Mauro Zironelli prima della seconda trasferta stagionale sul campo della Giana Erminio. Ultima interna del campionato in casa con il Seregno, mentre sarà la sfida del “Breda” con la Pro Sesto a chiudere la stagione regolare. Il girone di ritorno si aprirà prima della fine del 2021: appuntamento il 22 dicembre per Lecco-Pro Vercelli.

Serie C 2021/2022: i gironi

GIRONE A

AlbinoLeffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, Trento, Triestina, VirtusVecomp Verona.

GIRONE B

Ancona-Matelica, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Montevarchi, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese, X (Fano o Pistoiese).

GIRONE C

Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Acr Messina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

In Coppa c'è l'Albinoleffe

Sarà l’Albinoleffe la prima avversaria ufficiale della Calcio Lecco 1912 all’interno della stagione 2021/2022. A renderlo noto è stato il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che lunedì mattina ha deliberato la composizione dei raggruppamenti del Primo e Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021-2022. I blucelesti, inseriti nel girone “A” (gara P7), sfideranno, come già accaduto nel 2019, in trasferta i bergamaschi sabato 21 agosto: allora finì 1-2 grazie alle reti di Maffei e Capogna, che rovesciarono l’iniziale svantaggio firmato da Sibilli. In caso di successo ci sarà, mercoledì 15 settembre, la sfida a una tra Pro Vercelli e Pergolettese (gara P5). Agli ottavi di finale (3 novembre), infine, s’incrocerebbe una tra Renate, Seregno, Triestina e Trento.