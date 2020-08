La Calcio Lecco omaggia medici e infermieri: ecco il rosso sulle maglie

La Calcio Lecco ha presentato mercoledì mattina, nella cornice dell'ospedale Manzoni, le nuove divise di gioco per la stagione 2020/21. Prima maglia tradizionalmente bluceleste, seconda bianca con banda trasversale sempre blu e celeste. C'è, però, il rosso come componente aggiuntiva: sulla prima sui bordi di numeri e nomi; sulla seconda come colorazione integrale di nomi e numeri; la terza, invece, è proprio "todal red".

La scelta del rosso? Un omaggio a medici e infermieri, chi ha combattuto in prima linea l’emergenza Covid-19 nelle strutture ospedaliere. La scritta "2020" sotto il logo della società conferma la volontà di riannodare il filo con la scorsa stagione e un campionato di Serie C tristemente interrotto a causa dell'epidemia di Covid-19 e del conseguente lockdown.

La squadra in mano a mister Gaetano D'Agostino, con in prima fila capitan Andrea Malgrati e il civatese Marco Moleri, vuole fare meglio di un anno fa. E il colore rosso è una novità che, oltre a emozionare, si spera possa portare fortuna.