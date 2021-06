Mauro Zironelli siede sulla panchina bluceleste: è il nuovo allenatore del Lecco

Ha un nome e un cognome l'erede di Gaetano D'Agostino sulla panchina della Calcio Lecco, che oggi dovrebbe - salvo sorprese - formulare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C: si tratta di Mauro Zironelli, 51 anni, ex guida della Sambenedettese per metà della scorsa stagione.

Zironelli era il nome in pole position fra i papabili allenatori blucelesti; le sue quotazioni si erano impennate la scorsa settimana, dopo avere incontrato il patron Paolo Di Nunno e il diesse Domenica Fracchiolla allo stadio Rigamonti Ceppi, in quella che dal prossimo 19 luglio, giorno del ritiro, diventerà la sua nuova casa. L'annuncio ufficiale è arrivato da Via Don Pozzi nel primo pomeriggio di lunedì 21 giugno.

Il suo profilo tecnico

Zironelli nasce a Thiene (VI) il 21 gennaio 1970 e dopo una lunga carriera da giocatore, con presenze anche in Serie A e in Coppa Uefa, inizia ad allenare dal 2006. Le giovanili del Vicenza e del Bassano sono le prime tappe del percorso di formazione di mister Zironelli che, nel novembre 2012, diventa allenatore dell'Abano in Eccellenza.

Successivamente passa sulla panchina della Sacilese in Serie D. Poi AltoVicentino e Mestre, con cui conquista la promozione in Serie C con due giornate di anticipo.

Gli ottimi risultati conquistati da Zironelli sul campo attirano l'attenzione della Juventus, che gli affida la panchina della neonata formazione Under 23 in Serie C. Nell'estate del 2019 viene chiamato dal Modena e a ottobre 2020 subentra sulla panchina della Sambenedettese fino allo scorso febbraio, quandi si dimette a causa delle criticità societarie.