Calcio, Serie C: nel pantano di Gorgonzola il Lecco sbatte sull'Albinoleffe

Su un campo ai limiti della praticabilità, a Gorgonzola, il Lecco sbatte contro il muro dell'Albinoleffe, adagiandosi al ritmo lento impostato dai padroni di casa che sembrano accontentarsi del pareggio fin dal primo minuto.

Nei primi 45 minuti le emozioni latitano. Il buon inizio di ripresa - tiro di Foglia a tu per tu con Savini, successivamente conclusione quasi dalla linea di fondo di Capogna parata dal portiere avversario - non basta ai blucelesti per sbloccarla. Nel finale mancano (inspiegabilmente) i cambi dalla panchina per cercare qualcosa in più. Il girone di andata del Lecco si chiude a quota 29 punti.

Albinoleffe 0-0 Calcio Lecco 1912

Albinoleffe (3-5-2): Savini; Canestrelli, Mondonico, Gusu; Petrungaro (dal 24′ s.t. Galeandro), Giorgione, Nichetti (dal 38′ s.t. Genevier), Gelli, Tomaselli; Cori, Manconi (Paganesi, Caruso, Cerini, Berbenni, Riva, Gabbianelli, Piccoli, Miculi, Ghezzi). All. Zaffaroni.

Lecco (3-4-1-2): Pissardo; Merli Sala, Malgrati, Cauz (dal 45′ s.t. Capoferri); Nesta, Marotta, Bolzoni, Nannini; Foglia (dal 14′ s.t. Lora); Iocolano, Capogna (dal 45′ s.t. Mangni) (Bertinato, Bonadeo, Giudici, Mastroianni, Mangni, D’Anna, Porru, Emmausso, Haidara, Raggio, Capoferri). All. D’Agostino.

Arbitro: Samuele Andreano di Prato (Tiziana Trasciatti di Foligno, Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Gianluca Catanzaro di Catanzaro).

Note. Ammoniti: Mondonico, Foglia, Nannini. Angoli: 1-10.