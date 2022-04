Il resoconto della quattordicesima giornata di campionato del girone di Promozione

L'ultima giornata di campionato prima della sosta pasquale ha visto scendere in campo diverse formazioni lecchesi militanti in Promozione. Partiamo dall'unica vincitrice della giornata: la ColicoDerviese. I ragazzi in gialloblu si sono imposti per 2-1 sul Cinisello e i tre punti conquistati li hanno portati a 28 punti, gli stessi dei "cugini" dell'Aurora Olgiate. L'unica differenza è che al momento la squadra di Colico è fuori dai playout.

Un punto sia per l’Olimpiagrenta che viene raggiunta nel finale di gara dalla Vibe Ronchese e anche per l’Olgiate Aurora. Per la formazione di Ravasi vantaggio firmato Fall, ma Di Nunno porta avanti la Cob 91. Allo scadere della ripresa ancora Fall firma il definitivo 2-2. Sconfitta interna, invece per l’Arcadia Dolzago che viene superata dalla Casati Arcore. Infine, il Barzago che perde per 0-3 contro la capolista Alta Brianza Tavernerio.



Una settimana di riposo e poi si ritorna in campo per le ultime gare della stagione. Vediamo la classifica del girone B di Promozione:

Alta Brianza 62

Muggiò 58

Arcellasco 52

Cinisello 50

Lissone 39

Olimpiagrenta 39

Cavenago 38

Sondrio 37

Concorezzese 37

Casati Arcore 34

ColicoDerviese 28

Olgiate Aurora 28

Vibe Ronchese 24

Cob 91 21

Arcadia Dolzago 16

Barzago 15