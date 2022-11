Luciano Manara, ancora una sconfitta e la zona rossa è sempre più vicina

Con la pausa oramai vicina e la prima parte di campionato, quasi, alle spalle la tredicesima giornata di Eccellenza B ha dato risultati che potrebbero avere un significato notevole per le sorti del campionato. Il turno era di fondamentale importanza per la Luciano Manara. I bersaglieri, dopo il brutto ko incassato a Zingonia, hanno ospitato in casa il Lemine Almenno. La formazione di mister Brembilla arrivava da una sconfitta di misura contro la Forza e Costanza e per non allontanarsi troppo dalla parte alta aveva bisogno di trovare una vittoria. Nella gara di oggi a Barzanò è arrivata un'altra sconfitta per la formazione di Abaterusso che non è riuscita a trovare le motivazioni giuste per dare un cambio di rotta alla propria stagione ed è scivolata al terzultimo posto in classifica.

Serivrà trovare nuove motivazioni visto che la prossima settimana sarà impeganta a Scanzorosciate.

Questo il turno delle altre squadre domenica 27 novembre:

Altabrianza Tavernerio-Valcalepio 2-1

Cisanese-Leon 3-2

Club Milanese - Zingonia Verdellino 0-2

Forza e Costanza- Scanzorosciate 0-2

Luciano Manara - Lemine Almenno 0-1

Mapello - Juvenes Pradalunghese 4-1

San Pellegrino - Tritium Calcio 1-1

Trevigliese - AlbinoGandino 0-3

Vertovese - Brianza Olginatese 0-2

La classifica aggiornata dopo la tredicesima giornata:

Tritium 38

Mapello 33

Forza e Costanza 28

Club Milanese 27

Leon 26

Brianza Olginatese 26

Lemine Almenno 24

San Pellegrino 23

Scanzorosciate 21

Juvenes Pradalunghese 21

Cisanese 20

Altabrianza Tavernerio 18

Vertovese 15

Trevigliese 14

Zingonia Verdellino 14

Luciano Manara 11

Valcalepio 10

AlbinoGandino 6