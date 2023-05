Un grande Lecco, il migliore della stagione in trasferta, domina per 75 minuti ma poi si fa rimontare da un coriaceo Ancona nel tempo di recupero. Recriminazioni per i blucelesti, che avrebbero potuto chiudere già i conti, ma c’è un match in casa, lunedì, in cui poter gestire anche un eventuale altro pareggio.

Ancona 2-2 Calcio Lecco (0-1)

Marcatori: Celjak (L) al 28′ p.t. Buso (L) al 30′ s.t., Prezioso (A) al 38′ s.t., Petrella (A) al 48′ s.t.

Ancona (3-4-1-2): Perucchini; Barnabà , Mondonico (dal 35′ s.t. Camigliano), Brogni; Mezzoni (dal 17′ s.t. Petrella), Paolucci, Basso, Martina (dal 27′ s.t. Prezioso); Moretti (dal 27′ s.t. De Santis); Melchiorri (dal 1′ s.t. Di Massimo), Spagnoli (Piergiacomi, Vitali, Lombardi, Ruani, Pecci, Mattioli, Fantoni). All. Donadel.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi (dal 20′ s.t. Stanga); Giudici (dal 34′ s.t. Tordini), Zuccon, Galli (dal 18′ s.t. Lakti), Ilari, Lepore; Buso (dal 34′ s.t. Zambataro), Pinzauti (dal 20′ s.t. Bunino) (Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Scapuzzi, Martorelli, Cusumano, Mangni, Ardizzone). All. Foschi

Arbitro: Centi di Terni, ass; Pascali di Bologna, Allocco di Bra; IV uomo Lovison di Padova.

Note. Spettatori 5.000 circa dei quali 126 da Lecco. Ammoniti: Barnabà , Giudici, Mondonico, Moretti, Buso, Prezioso. Angoli: 7-5

Ancona 2-2 Lecco: la sintesi