Calcio Lecco, incubo finito: il Consiglio di Stato conferma la Serie B

Incubo finito. Il Consiglio di Stato ha deliberato: per il Lecco si aprono definitivamente le porte della Serie B. La decisione del presidente Paolo Giovanni Nicolò Lotti è stata comunicata dalla V Sezione che ha avuto in Gianluca Rovelli il proprio relatore ed estensore. La sentenza è completa di motivazioni: 28 punti che ribadiscono il concetto di inesigibilità del termine perentorio. Si chiude così una pagina infinita, che ha visto partire comunque il campionato di cadetteria: manca l’ufficialità, ma si dovrebbe partire con Lecco-Catanzaro del 3 settembre, da disputarsi allo stadio “Euganeo” di Padova. Attesa più lunga per l’esito relativo al ricorso della Reggina: il nome della ventesima squadra ancora non si conosce.