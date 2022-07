Brescia a valanga sul Lecco: Scapuzzi non basta, è pokerissimo

Serie C

Serie C Girone A

Cinque a uno del Brescia sul Lecco al termine del secondo test stagionale dei blucelesti. La squadra di mister Alessio Tacchinardi esce con un passivo pesante dal bel centro sportivo di Torbole Casaglia, ma anche con qualche indicazione positiva data da alcuni elementi della rosa, con Scapuzzi che ha dimostrato di essere già in palla sottoporta. Tenuto a riposo Ilari, decisamente da registrare il funzionamento del pacchetto arretrato, che si è scomposto oltremisura sul finale dei due tempi: anche la mediana conferma di necessitare di un elemento di spessore, che vada ad affiancarsi ai volenterosi Girelli, Zuccon e Sangalli, mentre Lakti è stato tra gli ultimi a mollare il colpo. Buone movenze quelle mostrate da Pinzauti, un’ora in campo per lui e un gol sfiorato, ma il Lecco ha fatto grande fatica a riempire l’area bresciana. Bocche cucite a fine gara da parte del tecnico e del resto della dirigenza, presente nel Bresciano al gran completo.

Brescia-Lecco: la sintesi