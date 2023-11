Il Civate vola in campo e sale in vetta al campionato di Prima Categoria lombarda. La squadra lecchese ha battuto nettamente il Dubino (3-0) tra le mura amiche, ma è anche quanto successo all'esterno del terreno di gioco ad aver attirato l'attenzione dei più: all'esterno dell'impianto di via del Ponte ha fatto capolino anche Urbano Cairo, presidente del Torino che sarà in campo questa sera all'"Olimpico" contro il Sassuolo.

Motivazioni strettamente famigliari hanno spinto il numero uno granata a recarsi nel Lecchese: la partita, infatti, è stata arbitrata dal figlio Federico Giuseppe, membro della Sezione Aia di Milano che per la prima volta in stagione è stato mandato da queste parti a dirigere un match. Per la cronaca sono stati Bub (doppietta) e Castagna a griffare il netto successo del Civate, solida compagine salita in vetta alla classifica grazie alla contemporanea sconfitta della Polisportiva 2B nel big match di Berbenno.