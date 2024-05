Da Merate all'Europa League alzata al cielo: che favola per Francesco Rossi!

Quando si vince, il merito è di tutti. Anche del terzo portiere che mette il piede il campo per soli 6 minuti in tutta la stagione, già un lusso per chi ricopre il ruolo meno in vista di una rosa di calcio. L'Europa League alzata nel cielo di Dublino nella serata di mercoledì 22 maggio è entrata a far parte della storia dell'Atalanta: primo trofeo e di grande prestigio per la Dea, che nel Lecchese ha notoriamente grande seguito, sollevato anche dal meratese Francesco Rossi.

Il portiere nato nel 1991 - e nelle giovanili orobiche sin dalla tenera età di 10 anni - è rientrato nei ranghi nel 2016 dopo la formazione sui campi della Serie C tra Lumezzane, Cuneo, Pavia, Lupa Roma, Prato e Teramo: lì è stato spesso titolare, mentre il debutto in Serie A è arrivato il 20 maggio 2018 sul campo del Cagliari nel corso dell'ultima giornata di campionato; l'Italia pallonara l'aveva scoperto il 18 gennaio 2015, quando una sua capocciata in pieno recupero permise alla Lupa Roma di ottenere il 2-2 sul difficile campo del Messina. C'è da credere che mister Gasperini gli concederà la meritata passerella durante l'ultimo match interno contro il Torino di domenica pomeriggio, anche alla luce della costante alternanza tra Carnesecchi, portiere titolare in Serie A, e Musso, guardiano prescelto per le partite della seconda competizione continentale.

Quanti lecchesi in Serie A!

Il plotone dei lecchesi in Serie A è decisamente nutrito: Manuel Locatelli ha appena vinto la Coppa Italia con la Juventus, Lorenzo Pirola ha vissuto un'annata amara con la Salernitana, Daniele Padelli sta lottando per la salvezza con l'Udinese, mentre Andrea Conti fa parte della rosa della Sampdoria in Serie B. Impossibile dimenticare Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro del Milan che ha debuttato a settembre nella massima categoria nazionale, bissando dicembre in Champions League, e ha sfiorato la vittoria della Youth League con la maglia rossonera, arrendendosi solo in finale all'Olympiacos. Per quanto riguarda gli arbitri, invece, figura Lorenzo Maggioni in qualità di Vmo (Video Match Officials). Ma tra le altre categorie professionistiche e i settori giovanili pro sono molti i talenti lecchesi con la speranza di sfondare nel calcio che conta.

Ernesto Perin, sulle tracce di Locatelli

Parlando di Manuel Locatelli, vien facile abbinarvi il profilo di Ernesto Perin. L'ex regista del Milan Under 15 ha vinto lo Scudetto di categoria nel 2022 grazie all'1-0 inflitto ai pari età della Fiorentina. Classe 2007 di Galbiate, 16 anni compiuti a marzo, è ora tra i perni dell'Under 17 rossonera: cresciuto nelle giovanili della Luciano Manara, storica società di Barzanò, a partire dai cinque anni, dopo breve tempo è stato adocchiato dagli scout della società rossonera, iniziando così la lunga trafila tuttora in corso, vestendo anche la maglia delle Nazionali Under 15, Under 16 e Under 17.