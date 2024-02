Il Lecco cambia in panchina: arriva Alfredo Aglietti

Manca solo la firma, ma Alfredo Aglietti è virtualmente il nuovo allenatore della Calcio Lecco 1912. A mezzogiorno il tecnico toscano è atteso a Cormano per la sottoscrizione del nuovo accordo: contratto fino a giugno con bonus salvezza e possibilità di rinnovo in caso di salvezza; al suo fianco ci sarà il vice César Vinício Cervo de Luca, ex difensore del Chievo Verona che l’ha già accompagnato nelle avventure alla Reggina e al Brescia. All’ombra del Resegone arriverà anche un nuovo preparatore atletico, mentre sarà sollevato dall’incarico il collaboratore Francesco Nenciarini. Nel pomeriggio andrà in scena la prima seduta d’allenamento del nuovo corso tecnico allo stadio “Rigamonti-Ceppi”. Una piccola curiosità: Aglietti subentrò a Empoli, in Serie B, il 12 febbraio 2012 e ottenne la salvezza ai play out con il Vicenza.