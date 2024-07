Calcio Lecco, debutto fissato: arriva l'Union Clodiense. Il calendario

Giorno di raduno e nuovo calendario per la Calcio Lecco 1912. Per i blucelesti anche il debutto in campionato è stato fissato: appuntamento tra le mura amiche del “Rigamonti-Ceppi” per il match con la neopromossa Union Clodiense, nome completo Union Clodiense Chioggia Sottomarina 1971. Tutto pronto, dunque, per l’inizio della Serie C NOW, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto: il programma con date e orari delle varie giornate verrà comunicato a cadenze regolari. Il 10 agosto, invece, sarà tempo di Coppa Italia con la sfida interna al Milan Futuro.

Calcio Lecco 1912: il calendario 2024/2025

Di seguito la sequenza di gare che aspetteranno la Calcio Lecco 1912 nel corso della stagione sportiva 2024/2025.

25 agosto 2024 – Lecco-Union Clodiense – 22 dicembre 2024;

1 settembre 2024 – Trento-Lecco – 5 gennaio 2025;

8 settembre 2024 – Lecco-Lumezzane – 12 gennaio 2025;

15 settembre 2024 – Novara-Lecco – 19 gennaio 2025;

22 settembre 2024 – Lecco-Triestina – 26 gennaio 2025;

25 settembre 2024 – Lecco-Arzignano Valchiampo – 2 febbraio 2025;

29 settembre 2024 – Pro Vercelli-Lecco – 9 febbraio 2025;

6 ottobre 2024 – Lecco-Renate – 16 febbraio 2025;

13 ottobre 2024 – Pro Patria-Lecco – 23 febbraio 2025;

20 ottobre 2024 – Lecco-Pergolettese – 2 marzo 2025;

27 ottobre 2024 – FeralpiSalò-Lecco – 9 marzo 2025;

30 ottobre 2024 – Lecco-Alcione Milano – 12 marzo 2025;

3 novembre 2024 – LR Vicenza-Lecco – 16 marzo 2025;

10 novembre 2024 – Lecco-Virtus Verona – 23 marzo 2025;

17 novembre 2024 – Giana Erminio-Lecco – 30 marzo 2025;

24 novembre 2024 – Lecco-Padova – 6 aprile 2025;

1 dicembre 2024 – Albinoleffe-Lecco – 13 aprile 2025;

8 dicembre 2024 – Lecco-Caldiero Terme – 19 aprile 2025;

15 dicembre 2024 – Atalanta U23-Lecco – 27 aprile 2025.

Il giorno è indicativo e fa riferimento alla domenica – mercoledì in caso di infrasettimanale e sabato 19 aprile 2025 per il turno pasquale -: date e orari precisi saranno comunicati nel corso della stagione.