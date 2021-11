Calcio Lecco distrutta a Trento: la panchina di Zironelli a forte rischio

A forte rischio la panchina di Mauro Zironelli. La Calcio Lecco potrebbe cambiare guida tecnica dopo la disfatta di Trento, 3-0 senza attenuanti, ottava sconfitta in 15 partite disputate in stagione in Serie C.

I blucelesti non tirano mai in porta in tutta la partita e vanno sotto già dopo 15': Pasquato calcia forte, Pissardo compie un mezzo miracolo sul tiro deviato ma il primo ad arrivare sul rimpallo è Trainotti che insacca. Il raddoppio del Trento al 60? su sviluppo di calcio d'angolo: parabola alta e stacco di Carini che brucia Galli e insacca. La squadra di casa trova persino la terza rete in pieno recupero: Ruffo Luci, entrato dalla panchina, sfrutta l'ennesimo errore della retroguardia bluceleste e fulmina Pissardo.

Trento-Calcio Lecco 3-0 (1-0)

Marcatori: Trainotti (T) al 15? p.t., Carini (T) al 15? s.t., Ruffo Luci (T) al 48? s.t.

Trento (3-5-2): Chiesa; Seno, Trainotti, Carini; Belcastro (dal 35? s.t. Ruffo Luci), Simonti, Osuji, Nunes, Caporali; Pasquato (dal 49? s.t. Oddi), Barbuti (dal 35? p.t. Chinellato). (Cazzaro, Marchegiani, Ferrara, Scorza, Raggio, Vianni, Pattarello). All. Parlato.

Lecco (3-4-3): Pissardo; Celjak, Battistini, Enrici; Masini, Galli (dal 19? s.t. Lora), Kraja, Zambataro; Iocolano, Ganz (dal 19? s.t. Tordini), Morosini (dal 26? s.t. Petrovic) (Ndiaye, Ciancio, Lakti, Merli Sala, Reda, Bia, Sperandeo, Buso). All. Zironelli.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Note: spettatori 600 circa dei quali un centinaio da Lecco. Ammoniti: Battistini, Chinellato, Enrici, Seno, Ndiaye (in panchina). Angoli 1-2.

Gli highlights