Il Lecco in presa alta: arriva Kiko Casilla, ex Real Madrid

Il Lecco vuole piazzare un altro colpo tra i pali. Dopo la sconfitta con il Cosenza, la sesta consecutiva, la società bluceleste ha accelerato il discorso legato alla ricerca di un nuovo portiere dopo l'infortunio lampo di Eugenio Lamanna: come raccolto da lcnsport.it, la scelta è ricaduta su Francisco "Kiko" Casilla Cortés, 37enne portiere attualmente svincolato che è noto ai più per aver vestito in varie occasioni la maglia di quel Real Madrid che l’ha fatto conoscere al grande calcio e con cui ha vinto svariati titoli continentali e non; il nativo di Alcover ha disputato 376 partite in carriera tra Spagna e Regno Unito, l’ultima datata 3 marzo 2023 con il Getafe in Coppa del Re (sconfitta per 3-2 con il Levante).

L'arrivo di Kiko Casilla a Lecco

Il numero uno catalano, svincolato dopo la fine dell’esperienza nella sua Spagna, arriverà in aeroporto a Milano intorno alle 21 e nella mattinata di giovedì sarà in città per svolgere le visite mediche legate al necessario ottenimento dell’idoneità. Un passaggio fondamentale per… Mettersi in prova. Il “sì” proferito nella tarda serata di martedì 20 febbraio, che chiaramente sta rimbalzando di quotidiano in quotidiano, sarebbe in realtà condizionato: in casa bluceleste l’immediata impiegabilità del numero uno vuole essere valutata con cura dopo il sopracitato caso Lamanna, ma anche lo stesso spagnolo ex Real Madrid vuole firmare solo dopo aver preso contatto con l’ambiente e aver fatto le proprie valutazioni. Una precisazione sostanziale.