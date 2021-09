Calcio Lecco non pervenuta, la Triestina si sblocca e festeggia

Via Don Giuseppe Pozzi

Il Lecco di fatto non scende in campo al "Nereo Rocco" e viene battuto nettamente dalla Triestina: 2-0 e mesto ritorno sulla Terra dopo tre vittorie consecutive. I giuliani fanno tutto nella prima parte di gara con la rete di De Luca che evita l'intervento della difesa sul filo del fuorigioco, quindi con il diagonale vincente di Trotta che supera Marzorati in velocità.

Nella ripresa la reazione bluceleste è affidata al solo colpo di testa di Merli Sala, para Martinez. I cambi non danno l'apporto sperato e il Lecco si deve accontentare di tornare a Lecco con zero punti.

Triestina 2-0 Calcio Lecco (2-0)

Marcatori: De Luca (T) all’11’ p.t., Trotta (T) al 43′ p.t.

Triestina (3-5-2): Martinez; Negro, Volta, Lopez; Rapisarda, Crimi (dal 34′ s.t. De Genova), Giorno (dal 24′ s.t. Giorico), Galazzi (dal 1′ s.t. Procaccio), Iotti; Trotta (dal 17′ s.t. Di Massimo), De Luca (dal 34′ s.t. Litteri). (Offredi, Natalucci, Giannò, Capela, Ligi, Baldi). All. Bucchi.

Lecco (3-4-3): Pissardo; Merli Sala (dal 24′ s.t. Celjak), Marzorati, Enrici; Zambataro, Masini, Kraja (dal 31′ s.t. Lakti), Giudici (dal 16′ s.t. Lora); Tordini (dal 1′ s.t. Mastroianni), Ganz (dal 16′ s.t. Petrovic), Iocolano (Ndiaye, Ciancio, Galli, Di Munno, Reda, Bia, Buso). All. Zironelli.

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti De Luca, Zambataro, Enrici, Tordini, Procaccio, Masini, Litteri. Angoli: 2-4.

Arbitro: Marotta di Sapri, ass. Mattia Massimino di Cuneo, Luca Testi di Livorno, Dylan Marin di Portogruaro.

Gli highlights