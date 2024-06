Il Lecco di Aliberti parte da Minadeo e Baldini. Le prime novità blucelesti

Il Lecco è riaprtito. Il nuovo proprietario Aniello Aliberti ha lasciato cadere decisamente tante cose nel corso della prima conferenza andata in scena allo stadio "Rigamonti-Ceppi". Antonio Minadeo è il nuovo direttore sportivo, l’allenatore sarà Francesco Baldini con il relativo staff prennunciato da lcnsport.it: contratto biennale con tutti, i due sopracitati avranno anche dei bonus legati all’eventuale qualificazione ai play off. Inoltre, questione completamente avulsa dalla questione tecnica, ha annunciato l’acquisto del nuovo tabellone che indicherà punteggio e non solo, come emerso durante uno dei tanti incontri sostenuti durante gli ultimi giorni. Ora si può accelerare, dunque, pur mancando ancora la figura del club manager – diversa dalla delega alla direzione generale che rimarrà in campo al presidente – per il quale erano stati fatti dei passi con Mangiarano.

Le prime scelte non sono solo dirigenziali o di staff:

“Con Baldini prendiamo la scatola compresa con Mularoni, Bertaccini, Gemignani e Claiton. Il direttore sportivo sarà Antonio Minadeo, che mi ha fatto subito una buonissima impressione e ha avuto un raddoppio rispetto al budget prospettato dal Legnago, cosa che l’ha portato a fare un salto in avanti. L’accordo è ottimo, si conoscono pur non avendo già lavorato insieme. Mancano tante cose da decidere, per l’ufficio stampa abbiamo contattato Giorgio Dusi, freelance di Bergamo che verrà affiancato da un’altra persona qui a Lecco. Abbiamo già individuato il club manager, penso sarà definito settimana prossima, che sarà il mio occhio: la posizione di direttore generale la assumo a interim, proprio perché non voglio che possa incidere in maniera pesante sulla struttura sottostante. Il commercialista sarà Francesco Micheli. L’elenco delle cose da fare si allunga giorno dopo giorno”.