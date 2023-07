In casa Calcio Lecco è suonata la campanella. C’è stato di tutto e un po’ nel primo allenamento dei blucelesti formato Serie B. I blucelesti sono tornati a fare fatica al “Rigamonti-Ceppi” poco meno di un mese dopo rispetto al giorno di Lecco 3-1 Foggia, quel 18 giugno 2023 che rappresenta una data già entrata di diritto nel cuore della storia lecchese. La squadra guidata da mister Luciano Foschi e da uno staff parzialmente variato è stata spronata dal presidente onorario Angelo Battazza, intervenuto a suo modo al centro del primo cerchio formato all’ombra della Tribuna. Clima caldo e ventilato, poco di meglio si poteva chiedere al termine di una settimana a lungo rovente da queste parti: il nuovo preparatore atletico Lietti non ha risparmiato una sequenza di allunghi alla squadra, mentre Bunino – comunque apparso sul campo per lo svolgimento di un po’ di lavoro personalizzato -, Battistini e Giudici si sono sottoposti alle cure degli osteopati Maroni e Stefanoni. I portieri Melgrati, Bonadeo e Fall, invece, hanno lavorato con il loro preparatore Alessio Locatelli. Durante e al termine della seduta la squadra è stata convintamente applaudita dai tanti tifosi apparsi al “Rigamonti-Ceppi”: sabato (10-11.30) si replica, così come domenica (10) prima della partenza per il ritiro di Saint-Vincent; ingresso libero per tifosi e addetti ai lavori.

È stata giornata anche dedicata al calciomercato: mister Foschi ha lanciato un chiaro e condivisibile messaggio a Federico Zuccon, mentre Melgrati (biennale), Galli (1+1), Lepore e capitan Giudici hanno firmato il loro nuovo contratto. Verso il prolungamento fino al 2025 l’attaccante Doudou Mangni. Prima foto con la maglia bluceleste per Brayan Boci, esterno sinistro italo-albanese prelevato in prestito dal Genoa.