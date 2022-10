Casatese: il Ponte San Pietro raggiunge i biancorossi nel finale

Arriva ancora un pareggio per la Casatese che sembra non riuscire più a trovare la via della vittoria. Questa volta, tra le mura amiche, la formazione di mister Commisso viene bloccata sul 2-2 dal Ponte San Pietro che nell'ultimo minuto di recupero agguanta il pari.



Nel primo tempo i biancorossi si portano in avanti sull’1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Isella al 29′. In avvio di ripresa (48′) Capelli pareggia i ma pochi minuti più tardi è Quaggio a portare nuovamente in vantaggio la Casatese (52'). La gara non si sblocca più e rimane sul 2-1 fino all’ultimo minuto di recupero, quando ancora una volta Capelli si trova nel posto giusto al momento giust e mette dentro il definitivo 2-2.

Domenica, i lecchesi affronteranno in trasferta la capolista Sporting Franciacorta per una sfida che si prospetta scoppiettante

La Classifica del girone B

Arconatese 13

Sporting Franciacorta 13

Lumezzane 13

Casatese 10

Brusaporto 10

Varesina 10

Villa Valle 10

Seregno 9

Virtus Ciserano Bergamo 9

Ponte San Pietro 8

Desenzano 8

Folgore Caratese 7

Alcione Milano 7

Real Calepina 6

Città di Varese 5

Sona 4

Caronnese 2

Breno 2