Casatese, solo un pari con il Desenzano Calvina

Il Desenzano Calvina blocca sull’1-1 la Casatese. I brianzoli passano in vantaggio all’11’ con il tiro al limite dall’area di Mecca che, però non sembra destabilizzare Giani e soci. Tanto che, piano piano conquistano metri e vengono premiati con il pareggio al 22’. Franzoni trova largo a destra Munaretto che effettua un cross sul secondo palo: Aliu che insacca di testa. Nemmeno nella ripresa il match cambia volto. La gara rimane viva, tuttavia entrambe le squadre non riescono a trovare varchi decisivi per sbloccare la partita a proprio favore.

La Casatese rimane in sesta posizione a quota 48 punti, dove viene agganciata dalla Virtus Ciserano Bergamo.

Ecco i risultati delle altre gare del girone:



Arconatese - Vis Nova Giussano 0 - 1

Breno - City Nova 2 - 0

Brianza Olginatese - Ponte San Pietro 1 - 2

Caravaggio - Sona 1 - 1

Crema - Castellanzese 1 - 1

Legnano - Brusaporto 2 - 1

Real Calepina - Virtus Ciserano 1 - 2

Sp. Franciacorta - Folgore Caratese 3 - 2

Villa Valle - Leon 5 - 0