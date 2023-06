Serie C

Un sogno che diventa realtà : andare a giocarsi la finale per la Serie B. Più forti di tutto e tutti: il Cesena, i 15mila del Manuzzi (con 500 blucelesti), l’arbitraggio. E della lotteria dei rigori. Foschi e i suoi ragazzi disegnano un altro capolavoro, l’ennesimo di questa coda stagionale. E sarà sfida al Foggia per tornare in cadetteria a distanza di 50 anni esatti.

Cesena 3-6 (dcr) Calcio Lecco (0-0; 0-1; 0-1 dts)

Marcatori: Buso (L) all’11’ s.t.

Cesena (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia (dal 30′ s.t. Celiento), Silvestri; Adamo (dal 30′ s.t. Albertini), De Rose, Brambilla (dal 20′ s.t. Chiarello), Mercadante; Bumbu (dal 1′ s.t. Saber); Shpendi S., Shpendi C. (dal 20′ s.t. Ferrante) (Lewis, Pollini, Zecca, Corazza, Mustacchio, Bianchi, David, Calderoni, Pieraccini, Francesconi). All. Domenico Toscano.

Lecco (3-4-3): Melgrati; Celjak, Bianconi (dal 37′ s.t. Stanga), Lepore; Giudici, Zuccon Girelli (dal 37′ s.t. Martorelli), Zambataro; Tordini (dal 14′ s.t. Mangni), Pinzauti (dal 30′ s.t. Bunino), Buso (Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Scapuzzi, Battistini, Ilari, Cusumano, Galli). All. Luciano Foschi.

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari. ass. Stringini di Avezzano, Giuggioli di Grosseto; IV uomo: Ruben Arena di Torre del Greco; Var: Di Martino; ass. Var: Paganessi di Bergamo.

Note: spettatori 14.529 per un incasso di 195.175 euro; ammoniti: Celjak, Lepore, Martorelli, Giudici. Angoli: 7-5.

La sequenza dei rigori. Celjak: gol (0-1); Mercadante gol (1-1); Zuccon gol (1-2); S. Shpendi gol (2-2); Bunino gol (2-3); Chiarello gol (3-3); Scapuzzi gol (3-4); Mustacchio parata (3-4); Lepore gol (3-5).

