La Lega Dilettanti ‘premia’ la ColicoDerviese. Le big tornano sul lago per il Memorial Nasazzi

Momento splendente per la ColicoDerviese. La società dell'Alto Lago lecchese viaggia forte nel campionato di Promozione lombarda, mentre in Coppa c'è grande attesa per la semifinale di ritorno con l'Accademia Inveruno dopo lo 0-0 maturato in terra milanese. E poi c'è un settore giovanile florido, che conta su 350 ragazzi distribuite sulle varie categorie. Infine, su un centro sportivo di alto livello e inserito in un contesto spettacolare: quello stesso contesto che ha anche tutto l'apprezzamento della Lega Nazionale Dilettanti, pronta a ‘premiarlo’ con un post apparso sugli attivi profili social della più grande lega calcistica italiana all'interno della rubrica ‘Campi di provincia’.

“Dominato dall'imponenza del Monte Legnone, che incornicia uno scenario degno di un ritratto paesaggistico, questo piccolo gioiello incastonato tra le acque e i monti è il C.S. Comunale ‘Lido‘, sede delle gare casalinghe della @s.c.d.colicoderviese, compagine lombarda che milita nel Girone B di Promozione. Con un panorama del genere, gli spettatori in tribuna potranno sicuramente appagare la vista!”, si legge nella didascalia.

Torna il Memorial Nasazzi con Atalanta, Empoli, Venezia, Lugano e Spezia

Non solo la bellezza, ma anche la concretezza. Dopo lo stop obblicato per via del Covid-19, è pronto a tornare il Memorial Nasazzi, che giunge così alla sua terza edizione e per la prima volta si terrà in città, visto che le precedenti edizioni erano state organizzate a Esino Lario. “La ColicoDerviese porta a Colico oltre 250 ragazzi per il Memorial”, spiega la società: sono attese 16 squadre giovanili delle annate 2011-2012, di cui 11 territoriali e ben 5 società professionistiche di importanti settori giovanili di squadre di Serie A.

Si tratta di Atalanta, Empoli, Venezia, Lugano e Spezia, che si sfideranno con le squadre locali durante il weekend del 21 e 22 maggio: “Siamo molto contenti di questa adesione e della partecipazione delle squadre pro, che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito nonostante la distanza. Ci rende orgogliosi - spiega Ernesto Maglia, presidente della società bluceleste -. Si tratta di un'importante manifestazione che ricorda il campione del mondo uruguaiano Josè Nasazzi, ‘El Gran Mariscal’, e che darà grande risalto al nostro territorio”.

Non solo: è in programma a fine Giugno il Summer Camp griffato Atalanta, “società con la quale abbiamo instaurato un'affiliazione a partire da quest'anno”, e “il nostro consueto Camp per fine luglio. La semifinale di Coppa Italia per la Prima Squadra è un'ulteriore grossa soddisfazione per questo primo anno di gestione societaria, oltre che alla crescita di un Settore Giovanile in cui crediamo molto”.