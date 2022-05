Colicoderviese, pareggio e salvezza. L'anno prossimo sarà ancora Promozione

Alla ColicoDerviese di Battistini bastava solo un punto per la matematica salvezza e il consè così è stato visto il pareggio per 1-1 ottenuto alla “Castellina” contro il Sondrio. Per i lecchesi, però, il bello inizia ora visto che sabato sera a Meda avranno la possibilità di raggiungere il Muggiò. Tutte le forze, quindi, sono ora concentrate sulla finale di Coppa Italia Promozione in programma sabato 14 maggio con calcio d'inizio alle ore 20:30 presso il “Città di Meda” in territorio brianzolo contro la Soncinese, compagine di Cremona militante nel girone D, raggruppamento in cui, la squadra di mister xxx si è classificata settima.

Ecco la classifica finale del girone B:

Muggiò 70

Alta Brianza 64

Cinisello 60

Arcellasco 59

Olimpiagrenta 48

Casati Arcore 46

Lissone 43

Concorezzese 43

Sondrio 41

Cavenago 39

Olgiate Aurora 33

ColicoDerviese 31

Vibe Ronchese 28

Cob 91 24

Arcadia Dolzago 20

Barzago 18