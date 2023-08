Consiglio di Stato, ci siamo: il Lecco affronta l'ultima battaglia

L'ultima battaglia legale di un'estate infinita. La Serie B è pronta a scendere in campo per il primo turno infrasettimanale. La Serie B, soprattutto, aspetta di vedere definito il proprio organico. Il Lecco c’è già, dal sito ufficiale non è mai stato tolto dal 7 luglio in avanti; discorso diverso per la “X” che sarà occupata da una tra Reggina e Brescia, con i secondi decisamente più vicini alla cadetteria rispetto ai primi. L’udienza del Lecco è stata spostata alle 11 (originariamente era prevista alle 10), in seconda battuta quella Reggina (12.30) che ha accusato dei gravi ritardi: Brescia e Perugia, ma pure un Foggia con poche speranze, aspettano di capire se il loro futuro sarà in cadetteria o in Serie C dopo la retrocessione patita a maggio. A Roma sono arrivati in pullman vari tifosi amaranto, fattore che ha spinto verso un’udienza praticamente a porte chiuse: all’esterno del palazzo hanno sfilato e cantato i supporter calabresi. La sentenza, precedenti alla mano, è attesa per la mattinata di mercoledì 30 agosto, anche se alcune fonti la fissano già per la serata odierna: saranno i giudici a dare l’indicazione ufficiale. Il relatore della Sezione è Gianluca Rovelli.

Il Lecco “corre” con la Figc, il Comune e le altre diciotto squadre della Serie B: chi vincerà questa lunga battaglia legale avrà undici giorni in più per fare mercato oltre il termine delle 20 di venerdì 1° settembre. Notizia non ufficiale, ma questo sembra essere l’indirizzo della Federazione. Così come sarebbe stata preallertata la società bluceleste in merito alla visita della commissione capeggiata dall’ingegner Carlo Longhi, quella incaricata di certificare la nuova capienza – 5.500 posti abbondanti – e concedere la deroga dopo i lavori che hanno portato a installare tornelli e sostituire completamente l’impianto d’illuminazione. Prima, però, bisognerà vincere l’ultima battaglia a Palazzo Spada: o la Serie B o il dilettantismo, vie di mezzo non ce ne saranno.