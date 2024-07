Lecco-Milan aprirà la stagione bluceleste: appuntamento con la Coppa Italia

La nuova Calcio Lecco 1912 debutterà in Coppa Italia contro il neonato Milan Futuro. I blucelesti guidati da mister Francesco Baldini terranno a battesimo la compagine under 23 – il progetto è stato presentato giovedì alla stampa – nel trofeo organizzato dalla Lega Pro: squadre in campo alle 18 di sabato 10 agosto allo stadio “Rigamonti-Ceppi”, la vincente incrocerà in trasferta una tra Novara e Renate la settimana seguente (ore 21.00). Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore. Stesse modalità per il Secondo Turno Eliminatorio, quando subentreranno le seconde classificate della passata stagione.

Calcio Lecco: il percorso in Coppa Italia

Coppa Italia Serie C 2024/2025: il programma

SABATO 10 AGOSTO 2024 GRUPPO 1 Gara P1 ALBINOLEFFE – SESTRI LEVANTE Ore 18.00 Albinoleffe Stadium, Zanica (BG) Gara P3 LECCO – MILAN FUTURO Ore 18.00 Stadio “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”, Lecco Gara P6 RENATE – NOVARA Ore 18.00 Stadio “Città di Meda”, Meda (MB) GRUPPO 2 Gara P8 TRIESTINA – TRENTO Ore 18.00 Stadio “Nereo Rocco”, Trieste Gara P9 ATALANTA U23 – SPAL Ore 18.00 Stadio “Comunale”, Caravaggio (BG) Gara P12 VIRTUS VERONA – CALDIERO TERME Ore 18.00 Stadio “Gavagnin-Nocini”, Verona Gara P13 RIMINI – ARZIGNANO VALCHIAMPO Ore 21.00 Stadio “Romeo Neri”, Rimini GRUPPO 3 Gara P16 PONTEDERA – PIANESE Ore 18.00 Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera (PI) Gara P18 GIUGLIANO – CAMPOBASSO Ore 21.00 Stadio “Alberto De Cristofaro”, Giugliano (NA) Gara P19 TERNANA – CASERTANA Ore 21.00 Stadio “Libero Liberati”, Terni

SABATO 10 AGOSTO 2024 GRUPPO 4 Gara P22 FOGGIA – MONOPOLI Ore 21.00 Stadio “Pino Zaccheria”, Foggia Gara P23 CAVESE – TRAPANI Ore 21.00 Stadio Comunale “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni (SA) Gara P24 CROTONE – ACR MESSINA Ore 21.00 Stadio “Ezio Scida”, Crotone Gara P25 POTENZA – AUDACE CERIGNOLA Ore 21.00 Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza