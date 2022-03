Crisi Manara? Arriva ancora una sconfitta nel turno infrasettimanale

Niente da fare, la Luciano Manara sembra in una crisi assoluta. La formazione lecchese non riesce a trovare continuità e la sconfitta di ieri sera la catapulta in zona playout. Abaterusso non riesce a smuovere i suoi ragazzi e il 3-1 subito dalla Pontelambrese pesa, parecchio, sul morale. Nella prima frazione di gioco a passare in vantaggio è proprio la Luciano Manara grazie alla rete di Losa. Subito, però, Mariani pareggia i conti. Complice anche la deviazione di un difensore biancoceleste. Nella ripresa la formazione comasca della Pontelambrese rientra in campo con più grinta e cattiveria e va a segnare ben due gol grazie alla doppietta firmata Niang. Un risultato che condanna la Luciano Manara.

La gara in programma domenica contro il Sancolombano, formazione che ha un punto in meno in classifica rispetto ai bersaglieri, diventa una tappa fondamentale per la salvezza dei biancocelesti.