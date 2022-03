Eccellenza, arriva una sconfitta per il Manara

Nella trasferta a Sant'Angelo Lodigiano è arrivata una sconfitta di misura per i bersaglieri di Manara. I lecchesi non riescono a trovare la vittoria e tornano a casa senza nessun punto e una zona playout sempre più vicina. Ad andare in vantaggio è proprio la formazione brianzola, che dopo un solo di giro di lancette, si porta in avanti per 1-0 grazie al gol di Mangili. I padroni di casa del Sant'Angelo reagiscono e al 32′ trovano il pareggio con Confalonieri.

Al rientro in campo la situazione cambia: al minuto 52 Vaglio porta in vantaggio i padroni di casa e al 67' Vai segna la terza rete per il Sant'Angelo. Un black-out totale dei bersaglieri che sembrano confusi e non riescono a trovare il modo di reagire, tanto che arriva anche la rete del 4-1 siglata Gomez. Ecco che allora arriva la reazione: nel finale all’87’ Arienti accorcia sul 4-2 mentre nel secondo minuto di recupero Carlone realizza la terza rete biancoceleste. Ma i tempi sono ristretti e la Manara non riesce nella rimonta ed esce sconfitta dal campo lodigiano.