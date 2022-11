Eccellenza: cade la Luciano Manara, ok la Brianza Olginatese

Il girone B di Eccellenza si fa sempre più interessante, la Tritium ormai sta scappando via e allunga ancora sulle dirette concorrenti in campionato. Ma come sono andate le formazioni lecchesi in questo weekend sportivo? Partiamo dalla Luciano Manara di mister Abaterusso. I bersaglieri nell'anticipo del sabato sera non riescono minimamente a frenare la scalata della forte capolista di Trezzo Sull'Adda che conquista l'undicesima vittoria in tredici partite in campionato trionfando con un netto 3-0 sul campo di Barzanò. Biancoblu che quindi restano fermi a quota 11. Tutti i gol sono stati realizzati nella seconda parte di gara: ad aprire le marcature per i milanesi è Valente, otto minuti dopo Scietti in mischia trova il raddoppio. La rete del 3-0 porta la firma di Marchesi.

Dall'altro lato, invece, la Brianza Olginatese supera in trasferta i bergamaschi del San Pellegrino con un ottimo 3-0. Panigada e la doppietta di Torri regalano di fatto i tre punti a Delpiano chec sale così a 20 punti in classifica e si porta esattamente a metà: i playoff sono distanti solo tre lunghezze mentre la zona "rossa" ne dista 6.

Classifica del girone B

Tritium 34

Mapello 27

Club Milanese 27

Forza e Costanza 25

Leon 23

San Pellegrino 21

Juvenes Pradalunghese 21

Lemine Almenno 21

Brianza Olginatese 20

Scanzorosciate 18

Altabrianza Tavernerio 15

Cisanese 14

Vertovese 14

Trevigliese 14

Luciano Manara 11

Valcalepio 9

Zingonia Verdellino 8

AlbinoGandino 2