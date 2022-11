Eccellenza, i risultati del turno infrasettimanale

L’Eccellenza è tornata in campo mercoledì 2 novembre, per il secondo turno infrasettimanale del campionato. Stiamo parlando della diciassettesima giornata di calendario, l’undicesima se guardiamo le partite che sono state giocate. Per quanto riguarda il girone delle lecchesi, l’occhio di riguardo è andato naturalmente a Brianza Olginatese e Luciano Manara. Entrambe le formazioni non stanno attraversando un “periodo” facile e i risultati non stanno arrivando, questo ha portato i bersaglieri di Manara ad occupare la parte “bassa” della classifica mentre la squadra di Olginate è rimasta esattamente a metà, anche se si è allontanata dalla zona playoff.

Ma come sono andate le gare di ieri sera? Partiamo dalla Brianza Olginatese, nella sfida di metà classifica contro la Juvenes Pradalunghese non è andata bene ai bianconeri. Infatti è arrivata una sconfitta per 2-0 con il conseguente sorpasso degli avversari in classifica che ora sono a quota 19 punti, due in più proprio della Brianza Olginatese.

Stesso discorso anche per l’altra lecchese: la Luciano Manara di Abaterusso non è più in grado di vincere. I biancoazzurri perdono di misura contro Forza e Costanza 1905 e rimangono nella piena zona retrocessione del girone B di Eccellenza. Insomma, non un inizio entusiasmante per i bersaglieri di Manara che hanno assolutamente bisogno di una svolta per provare a risalire la classifica e sperare di cambiare completamente questo campionato.