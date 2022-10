Calcio Lecco, l'attaccante Umberto Eusepi squalificato per doping

Tegola sulla Calcio Lecco 1912 e sull'attaccante Umberto Eusepi. La società bluceleste ha confermato, attraverso una nota ufficiale, che il 33enne di Albano Laziale (Roma) è stato squalificato fino alla prossima estate: “Calcio Lecco 1912 comunica che, in relazione alla sospensione cautelare risalente al marzo 2022, nella giornata di martedì è stata notificata la decisione da parte della Corte Nazionale di Appello Antidoping, di sanzionare, con decorrenza dal 11 ottobre 2022 e scadenza al 23 luglio 2023, l’atleta Umberto Eusepi, il quale era stato ingaggiato dal Club nella scorsa sessione di mercato, forte di un’assoluzione totale disposta dal Tribunale Nazionale Antidoping al termine del primo grado di giudizio”, si legge sul sito ufficiale delle Aquile.

Eusepi squalificato, la Calcio Lecco non rescinde il contratto

“Il Club ritiene doveroso, vista la delicatezza della situazione, dimostrare la propria vicinanza ed invitare al massimo rispetto della privacy della Famiglia Eusepi che, in questi giorni, si sente particolarmente affranta sia dal punto di vista professionale che umano e con cui la Società, data la presenza di due bambini, intende onorare i propri impegni. Espressa la vicinanza al calciatore, la Società coglie l’occasione per schierarsi a favore di un Calcio pulito, trasparente e corretto”: ciò significa che la società del patron Paolo Leonardo Di Nunno ha scelto di non esercitare un proprio diritto e rescidere il contratto valido fino al 30 giugno 2024. Lo score di Eusepi, tra i più noti attaccanti della Serie C arrivato sul finire dell'ultima sessione di calciomercato, in maglia bluceleste parla di due gol e un assist messi a referto nel giro di sette gare ufficiali.